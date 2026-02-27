Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asociación Cedofeita

La poesía toma Lérez con Conecta co íntimo

H. D.

Pontevedra

La Asociación Cedofeita de Lérez celebra un «Venres Cultural» especial con la presentación del poemario Conecta co íntimo, de David Otero. El acto tendrá lugar esta tarde a partir de las 20.30 horas, en la Casa da Cultura de Lérez, y contará con la colaboración de la editorial Laiovento. Docente de vocación y estradense de adopción, Otero es un autor prolífico que ha cultivado la literatura infantil y juvenil, la narrativa, la didáctica y la poesía, además de colaborar en prensa. En la presentación de la jornada de hoy estará arropado por parte de Xosé Álvarez, Miriam Ferradáns, Carlos Solla y Xosé L. Rivas «Mini».

