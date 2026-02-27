El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia

El pleno ordinario de la Diputación de Pontevedra ha aprobado una moción del Partido Popular provincial para reprobar la gestión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y solicitar formalmente su dimisión «inmediata» por el «castigo y maltrato» en inversiones de infraestructuras. La iniciativa salió adelante gracias a la mayoría absoluta del gobierno provincial, con los votos en contra del PSOE y la abstención del BNG.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, defendió la propuesta asegurando que «Pontevedra quiere decir basta» ante un ministro que, a su juicio, está «aislando a la provincia por tierra, mar y aire». En la argumentación del PP se incluyeron críticas al «caos ferroviario» y a incidencias que, según los populares, llegaron a «incomunicar» Vigo durante días, además del retraso de la Salida Sur ferroviaria hacia Portugal, que sitúan «al menos» en 2038.

Cargaron también contra el «desmantelamiento» del aeropuerto de Peinador, reducido —según el PP— a «unos pocos destinos nacionales», a lo que la portavoz socialista Ana Laura Iglesias respondió recordando el reciente galardón europeo recibido por el aeropuerto vigués.

Incluso, los populares apuntan al bloqueo de la transferencia y gratuidad de la AP-9, lo que causó revuelo y desató alguna carcajada en la bancada socialista, que recordó la prórroga hasta 2048 considerada ilegal por la Comisión Europea durante el gobierno del popular José María Aznar.

En el ámbito local, la moción citó la paralización de la reforma del nudo de Bombeiros, la falta de soluciones a los anegamientos en la PO-11 entre Pontevedra y Marín y el rechazo social a la autovía A-57. El PP extendió las quejas al «pésimo y peligrosísimo estado» de 317,5 kilómetros de carreteras nacionales que atraviesan 28 concellos de la provincia.

La sesión también debatió otra moción del PP para instar al Gobierno a cumplir la Ley de Dependencia, asumiendo el 50% del coste del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y abonando «de inmediato» una deuda acumulada que sitúan en 2.900 millones de euros. Fue aprobada por mayoría, con rechazo del PSOE y abstención del BNG.

En las mismas condiciones se aprobó el cambio de la ordenanza que regula la marca «Rías Baixas Fest Pontevedra Provincia». Iglesias aseguró que los promotores están «preocupados» por una negociación «a sus espaldas» que «rompe la confianza».

Por unanimidad, el pleno respaldó actuaciones de mejora en la EP-0601 Portosanto–Campelo–PO-308.