El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
La moción salió adelante por mayoría absoluta del PP
Reclaman el 50% del SAF, cambios en la ordenanza del «Rías Baixas Fest» y otros aspectos
El pleno ordinario de la Diputación de Pontevedra ha aprobado una moción del Partido Popular provincial para reprobar la gestión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y solicitar formalmente su dimisión «inmediata» por el «castigo y maltrato» en inversiones de infraestructuras. La iniciativa salió adelante gracias a la mayoría absoluta del gobierno provincial, con los votos en contra del PSOE y la abstención del BNG.
La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, defendió la propuesta asegurando que «Pontevedra quiere decir basta» ante un ministro que, a su juicio, está «aislando a la provincia por tierra, mar y aire». En la argumentación del PP se incluyeron críticas al «caos ferroviario» y a incidencias que, según los populares, llegaron a «incomunicar» Vigo durante días, además del retraso de la Salida Sur ferroviaria hacia Portugal, que sitúan «al menos» en 2038.
Cargaron también contra el «desmantelamiento» del aeropuerto de Peinador, reducido —según el PP— a «unos pocos destinos nacionales», a lo que la portavoz socialista Ana Laura Iglesias respondió recordando el reciente galardón europeo recibido por el aeropuerto vigués.
Incluso, los populares apuntan al bloqueo de la transferencia y gratuidad de la AP-9, lo que causó revuelo y desató alguna carcajada en la bancada socialista, que recordó la prórroga hasta 2048 considerada ilegal por la Comisión Europea durante el gobierno del popular José María Aznar.
En el ámbito local, la moción citó la paralización de la reforma del nudo de Bombeiros, la falta de soluciones a los anegamientos en la PO-11 entre Pontevedra y Marín y el rechazo social a la autovía A-57. El PP extendió las quejas al «pésimo y peligrosísimo estado» de 317,5 kilómetros de carreteras nacionales que atraviesan 28 concellos de la provincia.
La sesión también debatió otra moción del PP para instar al Gobierno a cumplir la Ley de Dependencia, asumiendo el 50% del coste del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y abonando «de inmediato» una deuda acumulada que sitúan en 2.900 millones de euros. Fue aprobada por mayoría, con rechazo del PSOE y abstención del BNG.
En las mismas condiciones se aprobó el cambio de la ordenanza que regula la marca «Rías Baixas Fest Pontevedra Provincia». Iglesias aseguró que los promotores están «preocupados» por una negociación «a sus espaldas» que «rompe la confianza».
Por unanimidad, el pleno respaldó actuaciones de mejora en la EP-0601 Portosanto–Campelo–PO-308.
Luis López: «La igualdad es una meta que todavía no hemos alcanzado»
«A nosa meta, a igualdade» ha sido presentada como la nueva campaña por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por la Diputación de Pontevedra. Su presidente, Luis López, defendió el lema porque «la igualdad es una meta que todavía no hemos alcanzado, pero es irrenunciable», y recordó que la desigualdad «sigue presente» y exige acciones públicas para remediarla lo antes posible.
La imagen de la campaña ya está visible en el Pazo provincial y también en la sede de la Diputación en Vigo. Ambos edificios institucionales se iluminarán de morado durante los próximos días y hasta el 10 de marzo.
El acto central de la campaña tendrá lugar el viernes 6 de marzo, a partir de las 11.00 horas, en el Pazo provincial. El programa incluye la lectura de un manifiesto a cargo del club Hockey Travesas, una actuación del Conservatorio Superior de Música de Vigo, la presentación del spot de la campaña y el reparto de material de sensibilización.
A partir de esa fecha se desarrollarán más actividades como el concurso escolar «E ti, que pensas da igualdade?», con inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo; conciertos y exposiciones en los municipios de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía; y el ciclo «Ciencia en feminino», cada miércoles del mes de marzo. La agenda se completa con la novena edición del encuentro «As mulleres que opinan son perigosas», prevista para el próximo fin de semana en el Teatro Principal de Pontevedra.
López comparó la búsqueda de la igualdad con «una carrera de fondo» y aseguró que la Diputación «no va a dar ni un solo paso atrás» en la defensa de los derechos de las mujeres, que es «la única postura posible».
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro
- La vida es una parodia y Pontevedra la celebra a lo grande