Obras de Beethoven, el lunes en el Principal
Organizado por la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, el próximo lunes a las 20.30 horas el Teatro Principal acogerá un concierto del Cuarteto Diógenes, fundado en Múnich en 1998. La formación interpretará tres cuartetos de Beethoven: nº 4 (op. 18), nº 11 «Serioso» (op. 95) y nº 9 «Razumovsky» (op. 59 nº 3).
