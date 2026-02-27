Obras de Beethoven, el lunes en el Principal

Organizado por la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, el próximo lunes a las 20.30 horas el Teatro Principal acogerá un concierto del Cuarteto Diógenes, fundado en Múnich en 1998. La formación interpretará tres cuartetos de Beethoven: nº 4 (op. 18), nº 11 «Serioso» (op. 95) y nº 9 «Razumovsky» (op. 59 nº 3).