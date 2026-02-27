Nodosa incorpora obras de eficiencia energética y calidad ambiental

El consejo de administración d e la Autoridad Portuaria aprobó ayer una modificación sustancial en la concesión del astillero Nodosa, con destino a labores propias de rampa varadero y muelle de armamento, con las inversiones realizadas en materia de eficiencia energética y calidad ambiental mediante la instalación de paneles fotovoltaicos.

El Puerto recuerda que «Nodosa es un astillero plenamente consolidado, con más de 50 años de historia y se ha convertido en una referencia en el sector, siendo uno de los grandes centros creadores de empleo en la comarca. Actualmente tiene en construcción cinco grandes buques con fechas de entrega previstas entre este año y el próximo».

Además, se aprobó la modificación sustancial de la concesión de Peixoto Alimentación para ejecutar una obra en la nave destinada al procesado de pescados y mariscos para la que ha obtenido una ayuda del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura y cuyo importe total de inversión asciende a 1,2 millones de euros. El objetivo es ampliar y acondicionar las instalaciones actuales para la elaboración y transformación de cefalópodos.

En su reunión de ayer, la Autoridad Portuaria también analizó los datos definitivos del informe de gestión del ejercicio 2025 que finalizó con un movimiento de 2.301.478 toneladas.