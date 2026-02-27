Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música en el Pazo para Manos Unidas

La Banda Xuvenil Xeración M y el Grupo de Danzas Amor Ruibal de Barro actuarán mañana a partir de las 20.00 horas, en el Pazo da Cultura de Pontevedra, en una gala solidaria a favor de Manos Unidas. Las entradas parten desde seis euros en Ataquilla.com y en la propia taquilla del recinto.

