Música en el Pazo para Manos Unidas

La Banda Xuvenil Xeración M y el Grupo de Danzas Amor Ruibal de Barro actuarán mañana a partir de las 20.00 horas, en el Pazo da Cultura de Pontevedra, en una gala solidaria a favor de Manos Unidas. Las entradas parten desde seis euros en Ataquilla.com y en la propia taquilla del recinto.