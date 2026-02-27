Marín acoge el domingo a 680 bailarines

Marín se convertirá este fin de semana en el epicentro del baile en Galicia con el Galician Dance Tour. Será este domingo en el Pabellón de A Raña. El evento principal será la primera prueba de la Liga Gallega Xunta de Galicia de Hip Hop, que afronta su tercero año de vida batiendo todos los registros históricos de la modalidad en la comunidad. Participarán 680 bailarines organizados en 60 grupos y 70 categorías individuales o de parejas procedentes de diferentes clubes gallegos.

La programación se dividirá en dos sesiones diferenciadas. Por la mañana será la competición de baile deportivo (estándar y latino), caribeño y danza coreográfica con 170 personas. Por la tarde será la liga de hip hop, que consta de cinco pruebas repartidas por toda Galicia, donde los campeones gallegos saldrán de la suma de los tres mejores resultados obtenidos.