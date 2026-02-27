Organización interna
La junta directiva de Foro Empresa continúa tres años más
Arturo Ramírez fue reelegido como presidente en la asamblea ordinaria de la organización
Pontevedra
Foro Empresa Pontevedra celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que se procedió, entre otros asuntos, a la aprobación de la candidatura presentada para la elección del nuevo presidente y junta directiva, cuyo mandato será de tres años. Arturo Ramírez González continuará como presidente, con Eduardo Barros Pereira como vicepresidente, José Manuel Valenzuela Limiñana como secretario, Antonio de Cora García como tesorero y José María Corujo Seguido, Manuel Miranda Cadórniga, Carlos Alonso Piñeiro, Iago Martínez Garrido y un representante de Aempe y otro de AJE como vocales.
Foro Empresa termina 2025 con la realización de diferentes actividades y una asistencia que ronda las 600 personas.
