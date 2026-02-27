La junta directiva de Foro Empresa continúa tres años más

Foro Empresa Pontevedra celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que se procedió, entre otros asuntos, a la aprobación de la candidatura presentada para la elección del nuevo presidente y junta directiva, cuyo mandato será de tres años. Arturo Ramírez González continuará como presidente, con Eduardo Barros Pereira como vicepresidente, José Manuel Valenzuela Limiñana como secretario, Antonio de Cora García como tesorero y José María Corujo Seguido, Manuel Miranda Cadórniga, Carlos Alonso Piñeiro, Iago Martínez Garrido y un representante de Aempe y otro de AJE como vocales.

Foro Empresa termina 2025 con la realización de diferentes actividades y una asistencia que ronda las 600 personas.