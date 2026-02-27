La Junta Coordinadora ultima las actividades de Semana Santa

La junta Coordinadora ultima las actividades de la Semana Santa, que comienza dentro de un mes, ya que el 29 de marzo es Domingo de Ramos. Mañana sábado, a las 12:30 horas, en la plaza de la Peregrina, la Junta Coordinadora celebra un acto abierto a todo el público para dar a conocer los nombres de las personas ganadoras del concurso fotográfico «Retrata nuestra Semana Santa» celebrado el pasado año 2025, en el que el primer premio ilustrará el cartel de la Semana Santa 2026, y el segundo premio, el cartel de los actos previos de la Semana Santa 2026. También será l presentación oficial de esos carteles.

Además, la Junta Coordinadora dará a conocer el programa de los actos que ha organizado en los días previos a la Semana Santa, que incluyen el pregón inaugural y otras actividades.