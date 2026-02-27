Educación
Intervención en el CEIP Froebel para frenar la entrada de agua
Operarios tuvieron que intervenir ayer por la mañana en la medianera entre los edificios del CEIP Froebel y la Biblioteca Pública Antonio Odriozola de Pontevedra, debido a que se estaban produciendo filtraciones de agua de este último a la torre del centro escolar. Hay que recordar que en el colegio público se finalizaron las obras de rehabilitación integral en junio del año pasado. Fueron 1,9 millones de euros en tres fases para la creación de un edificio más accesible, cómodo y adaptado al alumnado.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro
- La vida es una parodia y Pontevedra la celebra a lo grande