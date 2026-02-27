Intervención en el CEIP Froebel para frenar la entrada de agua

Operarios tuvieron que intervenir ayer por la mañana en la medianera entre los edificios del CEIP Froebel y la Biblioteca Pública Antonio Odriozola de Pontevedra, debido a que se estaban produciendo filtraciones de agua de este último a la torre del centro escolar. Hay que recordar que en el colegio público se finalizaron las obras de rehabilitación integral en junio del año pasado. Fueron 1,9 millones de euros en tres fases para la creación de un edificio más accesible, cómodo y adaptado al alumnado.