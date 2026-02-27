Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a las mujeres del mar en Marín

La Organización de Productores de Pesca y del Puerto y Ría de Marín convoca la tercera edición del certamen artístico «Mujeres del mar, inspiradoras de arte» y anima a pintores y aficionados a salir a la calle hoy para sumarse a una jornada creativa, abierta y gratuita en la Alameda del municipio.

