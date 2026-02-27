Un hombre resulta herido tras precipitarse por un desnivel con el tractor que conducía en A Lama

Un hombre ha resultado herido tras precipitarse por un desnivel con el tractor que conducía en A Lama, Aunque llegó a movilizarse un helicóptero medicalizado, el herido pudo salir por sus propios medios del interior del vehículo sin aparentes lesiones de gravedad, según indica el 112.

Este servicio tuvo constancia del suceso pasados diez minutos de las cuatro de esta tarde. Una persona particular relataba que su vecina había visto desde su ventana como un tractor caía por un desnivel, en la PO-255, kilómetro 1, en Gaxate, en el municipio de A Lama.

Se movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia y a los Bombeiros do Baixo Miño, así como a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad Oitaven-Tea.

El personal sanitario comunicó al 112 Galicia que se desplazaba hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela, que tomó tierra en la Capela de Muíños a la espera de que recogiesen al equipo médico para trasladarlos hasta el punto donde se encontraba el herido.

Sin embargo, la víctima pudo salir por sus medios del interior de la máquina agrícola y subir él solo por el desnivel, y su estado no parecía revestir gravedad. Así lo comunicaron los efectivos de Protección Civil. Igualmente indicaron que el vehículo, tras precipitarse, chocara contra un árbol.

No fue precisa la intervención de los servicios de emergencias allí desplazados para estabilizarlo.