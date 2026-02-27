Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sus gritos de auxilio permiten rescatar a una nonagenaria que cayó en su casa en Poio

Fue escuchada por una trabajadora de Correos, que avisó a la Policía Local, pero el rescate se prolongó al no encontrar a un cerrajero

La ambulancia que atendió a la mujer

La ambulancia que atendió a la mujer / Policía Local Poio

Nicolás Davila

Pontevedra

Una mujer de 93 años que vive sola en la zona de Andurique, en Poio, ha sido rescatada este viernes después de quedar tendida en el suelo de su casa y no poder moverse. Sus gritos de auxilio fueron escuchados desde la calle por una trabajadora de Correos, que avisó a la Policía Local.

La nonagenaria fue localizada a pocos metros de la puerta de la casa, tirada en el suelo y consciente. Fue trasladada a un hospital de Pontevedra para una revisión médica ya que, según la Policía Local, estuvo más de una hora en el suelo y trataba de arrastrarse para llegar a la puerta.

Y es que el rescate fue bastante laborioso, según explican los agentes. Al tratarse de una puerta blindada, no era fácil su apertura, por lo que se trató de localizar a un cerrajero. Aseguran desde la Policía Local que llegaron a llamar a ocho servicios 24 horas, pero ninguno pudo acudir, por lo que se solicitó la presencia de los Bombeiros do Salnés, mientras una ambulancia del 061 aguardaba para atender a la señora.

Finalmente, los bomberos pudieron acceder a la casa por la ventana de un patio de luces y socorrer a la nonagenaria.

