Talleres educativos

Formación contra la violencia de género

Formación contra la violencia de género | FDV

Formación contra la violencia de género | FDV

Feumpo ha impartido a lo largo de este mes talleres en diferentes centros educativos de Pontevedra para fomentar relaciones afectivo-sexuales sanas y prevenir la violencia de género. El alumnado abordó mitos del amor romántico, redes sociales y señales de control.

