Las familias reclaman más medios humanos en el CEIP La Florida

Las familias del CEIP La Florida de Sanxenxo han decidido romper su silencio tras meses de gestiones administrativas en las que, denuncian, no han obtenido respuesta sobre «una situación de colapso y abandono institucional» por parte de la Administración. Advierten de que se pone en riesgo el derecho a una educación de calidad para sus hijos.

El principal problema que denuncian las familias es que «se mantiene bloqueada la dotación de los recursos humanos imprescindibles» para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. «No buscamos privilegios, buscamos lo que es justo: una educación segura, humana y de calidad», afirman portavoces de las familias.

Entre otras cuestiones, los padres y madres aseguran que el catálogo de puestos es «obsoleto» y que el centro opera con una planificación que no se corresponde con la realidad demográfica actual. «Esta desconexión técnica se traduce en una carencia grave de especialistas y los que hay compartidos son insuficientes», dicen. Se refieren, por ejemplo, a la profesional de Audición y Lenguaje y a la orientadora, compartidas con otros centros, «lo que impide una atención integral».

También lamentan que el equipo directivo asume tareas administrativas, lo que sobrecarga al cuadro docente.

Noticias relacionadas

De no ser escuchadas sus demandas, amenazan con acudir a la Valedora do Pobo e intensificar movilizaciones.