Exposiciones y libros en el Liceo Casino

El Liceo Casino de Pontevedra inaugura el próximo lunes la exposición de Jacinto Cajete y Eulogio Tordesillas a las 19.00 horas. Además, también se presentará el libro «Memorias de Perros y Serpientes», de Luis Alberto García, a partir de las 19.30 horas. La muestra de Cajete y Tordesillas estará disponible hasta el 8 de marzo.