La espera para reparar los destrozos de los temporales en edificios llega a 2027

Tras diez borrascas de alto impacto, las condiciones meteorológicas han dado un descanso a la comarca de Pontevedra y es precisamente ese buen tiempo y el clima seco el que está propiciando que por fin se puedan llevar a cabo los trabajos de reparación de destrozos en los edificios. Las comunidades de vecinos han puesto el «turbo» e intentan acelerar el proceso, pero se encuentran con que la demanda es muy alta y que a las empresas no dan abasto.

Eulogio Arís es un autónomo con amplia experiencia en trabajos de impermeabilización. Él y su socio tienen un amplio listado de encargos en este sentido. Ayer mismo, de hecho, estuvieron trabajando en un edificio en San Salvador de Poio.

Reconoce que «Hay mucha demanda y hay cosas que no se van a poder hacer hasta el año que viene, como edificios grandes en los que hay que hacer trabajos importantes. Para eso se necesita mucha organización».

Los principales daños que se produjeron con las cadenas de borrascas fueron de voladuras de elementos y de inundaciones, ya que los fenómenos meteorológicos se caracterizaron por fuertes vientos e intensas lluvias.

«Voló de todo, desde tejas, chapas sandwich, uralitas...», explica Arís, que recibe muchas llamadas para realizar trabajos en vertical.

El problema de esto es que los seguros de las comunidades de vecinos y los de las viviendas particulares se acogen a la letra pequeña. «Muchas veces la gente nos llama y después ven que el seguro se echa fuera, porque exige un mantenimiento mínimo que no todo el mundo tiene», matiza este especialista.

Ocurre en numerosas ocasiones que al final un trabajo que podía valer cierta cantidad de dinero se acabe triplicando en coste, ya que los daños que se producen son mucho más grandes cuando un elemento está en mal estado o mal conservado. «Un pequeño mantenimiento es muy importante», resume Eulogio Arís.

Hay que tener en cuenta que todo aquello que se tenga que hacer en cubiertas y similares son considerados trabajos verticales, lo que complica su ejecución.

Y si la comunidad de vecinos se relaja después tiene que afrontar daños en el interior del edificio, tanto en zonas comunes, como en las viviendas.

«Cuando las cosas no se hacen a tiempo, salen humedades, hongos... y enfermedades que no te enteras que tienes en casa. Todo influye», advierte Arís.

En este sentido, recomienda realizar una buena ventilación de la vivienda a diario y, si puede ser, varias veces al día: «Es muy importante ventilar y generar corrientes dentro de casa, para que no se cree condensación».

Alertas durante y después

Si las empresas especializadas tienen trabajo asegurado estas semanas y durante los próximos meses, también los administradores de comunidades de vecinos. No dejan de recibir alertas de sus clientes por los daños de los temporales, algunos de los cuales están surgiendo ahora, al ir filtrando el agua en las viviendas.

José Picallo, de Xexcontadmon, una administradora de Pontevedra, define como «una cosa anómala» lo ocurrido a nivel meteorológico este invierno.

«La mayoría de los problemas fueron voladuras, pero depende de la zona en la que se encuentre el edificio», cuenta. «También se registraron inundaciones, por ejemplo, hubo muchas llamadas por los fosos de los ascensores».

También este profesional insiste en la importancia de llevar a cabo un mantenimiento en los edificios «y no esperar al último momento».

«Es que ahora otro de los problemas a los que las comunidades de vecinos se enfrentan es que no hay muchos profesionales y las empresas tienen mucha lista de espera y después, cuando te toca por fin, puede pasar un año y el presupuesto cambia. No hay personal suficiente para tanta demanda», resume.

En cuanto a los seguros, advierte de que «los seguros no se hacen cargo así como así; los peritos solicitan el libro de mantenimiento y la responsable es la comunidad de vecinos».

Así que, vistas todas las advertencias y experiencias, como dice el dicho: más vale prevenir que lamentar...