Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje

El Concello de Pontevedra avanza en el proceso de renovación integral de la contenerización de residuos con el inicio, previsto para esta noche, de la instalación de los nuevos contenedores grises (fracción resto). Tras finalizar justamente hoy la colocación de la totalidad de los colectores verdes para el vidrio, la ciudad y las parroquias se preparan para la implantación de esta nueva fracción que completará el modelo, junto al colector marrón de biorresiduos.

El concelleiro de Servicios urbanos básicos, Xaquín Moreda, explicó los detalles de esta fase haciendo especial hincapié en la principal novedad: el cambio de color de la fracción resto. «El nuevo colector de resto tiene una peculiaridad: antes era de color verde y ahora va a pasar a ser de color gris», detalló el edil. Según Moreda, «es una novedad y queremos explicarla para clarificar esta nueva situación y que la gente no se líe, porque va a desaparecer el verde» destinado a la basura genérica, manteniéndose el verde para vidrio.

En total, el nuevo contrato de residuos contempla la instalación de 3.177 colectores en todo el municipio. En el caso específico de la fracción resto, se instalarán 885 unidades de carga lateral, a las que se sumarán otras 443 unidades de carga trasera. Estas últimas están pensadas «sobre todo para zonas donde haya poco espacio», añadió el concelleiro. La instalación se realizará en horario nocturno, procediendo siempre a la retirada del colector antiguo y a la posterior colocación del nuevo elemento.

Ya se colocaron 498 de cada una de las fracciones de papel/cartón (azul), vidrio (verde) y envases (amarillo), y a partir de la última semana de marzo, se comenzará la instalación del colector de biorresiduos (marrón): 355 unidades. El final definitivo de la implantación de todos los colectores se espera para la última semana de abril.

Para acompañar este cambio en las calles y garantizar el éxito del modelo, el Concello pone en marcha una amplia campaña informativa. El objetivo primordial, segundo recalcó Moreda, es trasladarle a la población que la clave es «separar, separar y separar», recordando que «los residuos, si los separamos, se convierten en recursos».

En este sentido, se van a repartir 27.000 folletos que se buzonearán en todas las viviendas de la ciudad y del rural.

Este material, muy visual y en el que cada colector viene con su color identificativo, explica de forma sencilla qué se puede depositar y qué no en cada contenedor. El documento también recoge información sobre los 32 colectores de aceite doméstico (que ya se encuentran totalmente instalados), la recogida de pilas y los futuros puntos limpios móviles que se irán desplazando temporalmente por distintos puntos de la ciudad.

Además, en el folleto se informa sobre el nuevo sistema de recogida de voluminosos. Tal y como explicó Moreda, se está cambiando el formato, «antes se llamaba por teléfono y se dejaba del lado del colector; ahora estamos pensando en hacerlo a la demanda, donde la gente va a poder llamar, quedar con la empresa de recogida y entregarlos directamente», mejorando así la imagen y la eficiencia de la recogida.

El concelleiro también recordó que la próxima semana se iniciará «una fase de replanteo porque ya tenemos las localizaciones» de los doce nuevos centros de compostaje. El objetivo es aumentar la red de 31 a 100 centros comunitarios.