Doce nuevas islas de compostaje en la ciudad

El alcalde anunció que el Concello ampliará el mapa de composteros a partir de la próxima semana con 12 nuevas islas, con ubicaciones en barrios como Tafisa, Valdecorvos, A Parda, Mollavao, Os Praceres, Estribela o Ponte Muíños, además de reforzar el punto de Alcalde Hevia por su uso intensivo. Los nuevos composteros contarán con diez cajones, zonas para almacenar el estructurante necesario para el proceso y un punto de agua, junto con papeleras. El objetivo municipal es seguir extendiendo el sistema con campañas de información vecinal y avanzar hacia el centenar de instalaciones, en línea con el nuevo contrato de residuos, mientras el compost resultante se destina a huertas y fincas particulares.

Unos 200 vecinos de Pontevedra recogen de forma habitual el abono que se genera en la red municipal de compostaje comunitario, formada ahora por 32 puntos repartidos por la ciudad.

Por otro lado, la Xunta de Goberno Local aprobó las subvenciones a las ANPAs que desarrollen actividades durante el curso 2025-2026. Se destinarán un total de 24.670 euros y el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.