Denuncian nuevas deficiencias en el CEIP San Clemente de Caldas

El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, denunció este 27 de febrero de 2026 incidencias relacionadas con las obras promovidas por la Xunta en el CEIP San Clemente. Según trasladó, docentes del centro aseguran que en los últimos días se habrían manipulado elementos con amianto en la cubierta mientras el colegio permanecía abierto y con profesorado en el interior. El edil nacionalista sostiene que esta situación se suma a otros problemas registrados durante la reforma.

Además, señala que el centro sufrió filtraciones de agua tras un episodio de lluvias, que habrían provocado una inundación en la planta superior, con daños en materiales y la imposibilidad de impartir clase en las aulas afectadas. La dirección del colegio decidió restringir el acceso a las plantas altas por la presencia de agua y por la caída al interior de materiales que, según la denuncia, estaban almacenados en el tejado, entre ellos palés y planchas de lana de roca.

Fariña atribuye los incidentes a una gestión deficiente de la obra y pide a la Consellería de Educación que asuma responsabilidades, aclare si la seguridad del centro se ha visto comprometida y adopte medidas para resolver tanto las filtraciones como las dudas sobre el supuesto manejo de amianto. Desde el colegio, según indicó, se habría informado de la situación a la dirección de obra y a la Xunta, y se recoge malestar entre el profesorado y la ANPA por las interrupciones en el funcionamiento del centro desde el inicio del curso.

Noticias relacionadas

El representante municipal anunció que el Concello prevé encargar un informe independiente para evaluar el estado y la seguridad de la cubierta y determinar si es adecuado reabrir la planta superior o mantenerla cerrada. Según su versión, a media mañana no se había personado en el colegio ningún responsable de la obra ni de la Administración autonómica para valorar lo ocurrido o ofrecer explicaciones.