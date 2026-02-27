Daniel Domínguez expone su muestra

El Palacete das Mendoza inaugura hoy a las 17.30 horas la exposición de Daniel Domínguez. La exhibición estará disponible hasta el próximo 15 de marzo en la sala de exposiciones de lunes a viernes (8.00 a 20.00) sábados y festivos (10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00) y domingos (10.00 a 14.00).