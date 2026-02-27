El Concello autoriza convertir dos bajos en tres viviendas

El Concello de Pontevedra ha concedido licencia para transformar dos bajos del barrio de Valdecorvos en tres viviendas de alquiler social y un local comercial, dentro de un proyecto promovido por la empresa pública Vipugal. La actuación se ejecutará en dos de los edificios situados en la rúa Prado Novo, con un presupuesto de 296.846,56 euros, y finalmente supondrá una vivienda menos de las que se contemplaban en la idea inicial.

Las nuevas viviendas contarán con dos dormitorios, salón comedor con cocina integrada, baño y lavadero tendedero, con superficies útiles que oscilan entre 66 y 79 metros cuadrados, y una de ellas estará adaptada a personas con movilidad reducida. El diseño incluye, además, un local conectado con el sótano mediante una escalera ya existente, y será la Xunta la que saque a concurso la ejecución de esta intervención en Valdecorvos.