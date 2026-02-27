Chévere abre hoy en la ciudad la gira de su nuevo espectáculo

Chévere Teatro pone hoy en escena ‘Ictus (Anatomía de «A derradeira leición» do Dr. Castelao)’ en la sede de Afundación a las 20.30 horas. La compañía ha elegido para comenzar la gira del espectáculo y la función contará con intérprete de lengua de signos en escena y audiodescripción en directo. En la obra se cuenta la historia del famoso cuadro de Castelao, que llega en junio a la ciudad, que centra la trama, desde que fue concebido como una estampa del álbum Galicia Mártir hasta que en 2018 llega a Galicia por primera vez para ser expuesto.