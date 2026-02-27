Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Teatro

Chévere abre hoy en la ciudad la gira de su nuevo espectáculo

Chévere Teatro pone hoy en escena ‘Ictus (Anatomía de «A derradeira leición» do Dr. Castelao)’ en la sede de Afundación a las 20.30 horas. La compañía ha elegido para comenzar la gira del espectáculo y la función contará con intérprete de lengua de signos en escena y audiodescripción en directo. En la obra se cuenta la historia del famoso cuadro de Castelao, que llega en junio a la ciudad, que centra la trama, desde que fue concebido como una estampa del álbum Galicia Mártir hasta que en 2018 llega a Galicia por primera vez para ser expuesto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents