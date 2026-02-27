Cambio de titularidad de tramos de la PO-532

El Consello de la Xunta de Galicia acordó la aprobación del decreto por el cual se aprueba el cambio de titularidad, en favor del Concello de Ponte Caldelas, de dos tramos antiguos de la carretera PO-532, en el lugar de A Reigosa, junto con su dominio público vial. Con dicho cambio, el Concello tendrá competencia para actuar en esos terrenos.