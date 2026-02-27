La biblioteca caldense abre espacios de conversación en gallego e inglés

La biblioteca Martínez Ferro de Caldas acogerá un programa de encuentros de conversación en gallego e inglés con el objetivo de facilitar la práctica de idiomas en un ambiente informal. La iniciativa, de carácter municipal, plantea habilitar espacios de diálogo pensados para mejorar la fluidez, la pronunciación, la comprensión auditiva y el vocabulario a través de conversaciones sobre temas variados.

Las sesiones están dirigidas principalmente a población adulta de la localidad y también a personas extranjeras residentes en Caldas que deseen entrenar el idioma elegido y, al mismo tiempo, ampliar su red de contactos. La propuesta no se plantea como clases de aprendizaje regladas, aunque contará con dinamización y acompañamiento por parte de personal de la biblioteca y de profesionales vinculados a una academia local. La actividad está financiada por la Concellería de Cultura.

El calendario previsto incluye encuentros en gallego todos los miércoles a las 11.00 horas y reuniones en inglés dos sábados al mes a las 11.30 horas. Cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora y media.