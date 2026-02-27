La Banda de Música de Poio se une a Javier Ojeda y Goar Iñurrieta

La Escuela de Música de Poio, en colaboración con el Concello, ha presentado oficialmente el concierto especial ‘Estrelas de rock’, una propuesta que llevará a la Banda de Música Municipal a compartir escenario con dos referentes de la música estatal como Javier Ojeda y Goar Iñurrieta.

El recital se celebrará el próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 20.00 horas, en una carpa instalada en A Seca. La entrada será de carácter gratuito, aunque las personas interesadas pueden reservar asiento a través de un formulario habilitado por la organización hasta el lunes 1 de marzo. Ya se han reservado más de 300 butacas, si bien también se podrá asistir de pie sin inscripción previa.

Será la primera vez que la banda ofrezca un espectáculo de estas características, interpretando un repertorio de pop y rock junto a artistas invitados. El alcalde, Ángel Moldes, animó a vecinos y visitantes a asistir a un evento que «pone en valor el trabajo de la banda y su escuela». Casi 40 músicos, de entre 8 y 80 años, participarán en esta iniciativa con vocación de continuidad.