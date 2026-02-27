«Ha bajado hasta doce euros el kilo»

La lluvia ha sido la gran protagonista del arranque meteorológico de 2026 en la comarca. Pero desde la semana pasada los temporales han dado una tregua al litoral gallego. Tras varias semanas con una oferta visiblemente reducida en los puestos del Mercado de Abastos de Pontevedra, el buen tiempo ha devuelto la actividad a la plaza municipal, que vuelve a llenarse de movimiento y cajas recién llegadas de la lonja.

«En quince años que llevo trabajando aquí nunca había visto algo así, no fue normal», confiesa José García, de Mariscos Margarita. Recuerda que durante «casi el último mes» costaba encontrar género, ya que salían menos barcos, había menos pescado y los precios estaban al alza. «Subió todo un poco, fue bastante general», resume.

El cambio se aprecia en el mostrador. «Con el fin del temporal da gusto verlo», comenta García mientras atiende a varios clientes en su puesto. Con más capturas, el mercado se regula. «Se establecieron un poco los precios y bajaron hasta doce euros el kilo en algunos pescados», asegura.

También cambia el aspecto anímico. «La gente se anima más a venir y compra un poquito más», añade, convencido de que el consumidor responde cuando vuelve la variedad y se rebajan los precios desorbitados.

En Pescados Bea coinciden, aunque matizan que no es tanto la lluvia en sí la que manda a los barcos para casa. «Lo que más influye es el mar de fondo o el viento», explican. Aun así, reconocen que los días de aguacero también vacían pasillos: «Si cae mucha lluvia, la gente también viene menos».

Las vendedoras reclaman ayudas para afrontar los temporales. / RAFA VÁZQUEZ

El parón se notó especialmente en algunos mariscos. Ponen el ejemplo de la centolla. «Se quedó en un precio muy alto porque los barcos pequeños no podían salir», afirma. En la primera semana llegó a venderse a 48 euros el kilo; ahora, una hembra «buena y llena» puede rondar los 35 euros.

«Ya es una bajada importante y la gente se anima más», sostiene. La cigala también se ha relajado, mientras que el percebe, advierte, depende de demasiadas variables como «el tiempo, la luz o las mareas; si no coincide, directamente no lo hay».

En pescado, la mejoría se traduce en rebajas notables. «Bajó mucho la lubina», señalan, y mencionan también el sanmartiño y el lenguado, habituales en estas fechas cuando «hay mucha cantidad» de peces planos. La oferta y la demanda hacen el resto, ya que cuando se acercan los momentos de mayor consumo, los precios vuelven a apretarse.

El sector mira ahora al cielo con esperanza. García confía en que el último temporal fuerte del invierno haya quedado atrás para encarar una primavera y un verano «más relajados», tanto para los marineros como para quienes viven de vender pescado.

Desde Pescados Bea añaden una reivindicación. «Si los barcos piden ayudas cuando no pueden salir, las vendedoras que dependen del mar también quedan expuestas y nosotras no tenemos ayudas», lamenta.

Mientras tanto, el Mercado de Pontevedra recupera su pulso. Entre bolsas, hielo y clientes que vuelven a preguntar «¿qué tienes hoy?», regresa una escena que parecía lejana hace solo unas semanas: mostradores llenos, más opciones para elegir y el brillo que tanto caracteriza al pescado recién llegado.