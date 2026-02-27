Adquieren equipos de radiología portátil para el Gran Montecelo

La Xunta, a través del Sergas, ha publicado en el Portal de Contratos de Galicia la adjudicación de cuatro lotes de equipamiento de radiología digital portátil destinados al bloque quirúrgico del Hospital Gran Montecelo, en Pontevedra. El contrato asciende a 823.042 euros y se reparte entre varias firmas. Ziehm Imaging Spain suministrará dos lotes por 296.208 y 148.588 euros, Siemens Healthcare S.L. aportará un equipo radioquirúrgico para electrofisiología valorado en 162.866 euros y General Electric Healthcare entregará sistemas de radiología portátil por valor de 215.380 euros.

Estos equipos permiten intervenciones radioguiadas y tratamientos de alta precisión, reduciendo procedimientos invasivos, riesgos y tiempos de recuperación. La radiología portátil, además, resulta «clave para obtener imágenes diagnósticas a pie de cama en pacientes críticos o inmovilizados, agilizando la atención en todo el hospital y en emergencias», aseguran.

La dotación se enmarca en la inversión global del proyecto, que ya supera los 170 millones para la construcción del Novo Montecelo, a los que se suman 30 millones para equipamiento inicial.