Las World Triathlon Series traerán a Pontevedra un impacto de 50 millones

Pontevedra volverá a situarse en el centro del triatlón internacional con la celebración de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón 2026, una de las grandes citas del calendario deportivo mundial, que tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre. El anuncio se realizó tras la segunda reunión del comité organizador, en una comparecencia del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, junto al presidente de la Federación Española de Triatlón (FETRI), José Hidalgo, y el presidente de World Triathlon, Antonio Fernández.

La ciudad espera la llegada de entre 4.500 y 5.000 deportistas procedentes de más de 70 países, lo que elevará la movilización total a entre 15.000 y 20.000 personas entre participantes y acompañantes. La previsión es que la competición llene la capacidad hotelera de Pontevedra y tenga efecto arrastre en el resto de la provincia.

La organización contará con un presupuesto aproximado de 3,5 millones de euros. El Concello de Pontevedra asume la mayor parte del esfuerzo institucional con 1,4 millones comprometidos, mientras que la Diputación aportará 100.000 euros. El gobierno local confía en cerrar también la implicación de la Xunta de Galicia, a través de Deportes y Turismo, con la idea de utilizar el evento como plataforma de promoción del Xacobeo 2027.

Según explicó José Hidalgo, basándose en auditorías recientes, la Gran Final dejará un impacto económico directo e indirecto estimado entre 45 y 50 millones de euros en la ciudad, la comarca y la comunidad. Entre los datos destacados, señaló que por cada euro invertido por la administración el retorno superará los veinticinco euros y que solo la hostelería y el alojamiento podrían recibir más de 22 millones de euros en ingresos directos.

La edición de 2026 será más amplia que la de 2023. Al programa se incorporarán los campeonatos del mundo de relevos de grupos de edad y la modalidad sprint, lo que supondrá un 30% más de participación, con alrededor de mil deportistas adicionales.

En el apartado promocional, el alcalde avanzó una novedad relevante. Por primera vez, el circuito de ciclismo de las pruebas élite, masculina y femenina, pasará por el centro de la ciudad. Esto garantizará en torno a cuatro horas de retransmisión televisiva mostrando Pontevedra al mundo, con más cadenas que en ediciones anteriores y la apertura de nuevos mercados, incluido el chino.

En lo deportivo, Antonio Fernández subrayó que Pontevedra marcará el inicio de la clasificación olímpica para los Juegos de Los Ángeles, lo que asegura la presencia de la élite mundial actual, incluidos los recientes campeones olímpicos, y de las futuras figuras del triatlón. El presidente de World Triathlon agradeció la implicación institucional y destacó la experiencia que deja la ciudad en participantes y acompañantes, un recuerdo que, según afirmó, impulsa a muchos a querer volver.

La Gran Final se completará además con actividades paralelas, entre ellas el Congreso Mundial de World Triathlon, que se celebrará en el municipio de Sanxenxo.