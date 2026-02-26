Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita al CEIP Domingo Fontán de inspectores de la Bretaña francesa

El colegio de Portas destaca por sus excelentes resultados en matemáticas

R. P.

Portas

El CPI Domingo Fontán de Portas recibirá este jueves la visita de una delegación compuesta por ocho inspectores e inspectoras especialistas en Matemáticas de la Bretaña francesa, interesados en conocer de primera mano la metodología empleada en el centro, sus características organizativas y el perfil del alumnado y profesorado que hicieron posible los excelentes resultados alcanzados.

La visita se produce tras los buenos resultados obtenidos en la Evaluación de Diagnóstico 2025, que alcanza a los cursos de 4º de Educación Primaria (24 alumnos) y 2º de Educación Secundaria (30 alumnos), en el curso 2024/25. Estos resultados sitúan al centro por encima de otros colegios de características similares en toda España, especialmente en el área de Matemáticas.

