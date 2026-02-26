Visita al CEIP Domingo Fontán de inspectores de la Bretaña francesa

El CPI Domingo Fontán de Portas recibirá este jueves la visita de una delegación compuesta por ocho inspectores e inspectoras especialistas en Matemáticas de la Bretaña francesa, interesados en conocer de primera mano la metodología empleada en el centro, sus características organizativas y el perfil del alumnado y profesorado que hicieron posible los excelentes resultados alcanzados.

La visita se produce tras los buenos resultados obtenidos en la Evaluación de Diagnóstico 2025, que alcanza a los cursos de 4º de Educación Primaria (24 alumnos) y 2º de Educación Secundaria (30 alumnos), en el curso 2024/25. Estos resultados sitúan al centro por encima de otros colegios de características similares en toda España, especialmente en el área de Matemáticas.