El Trail Entre Castelos Rías Baixas unirá Sobroso y Soutomaior

La Deputación de Pontevedra impulsa una nueva prueba deportiva y turística con el estreno del Trail Entre Castelos Rías Baixas, un evento que unirá a pie los castillos de Sobroso y Soutomaior en un recorrido de casi 26 kilómetros, presentado como una propuesta única en España por conectar dos fortalezas a través de una carrera.

Luis López presentó ayer la primera edición en el Palacete das Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas, acompañado por las directoras de Turismo y Deportes, Romina Fernández y Xisela Aranda. La cita se celebrará el fin de semana del 18 y 19 de abril y se integra en la campaña provincial «Rías Baixas: tu meta, tu destino», con la que se refuerza el binomio deporte y promoción turística.

La prueba principal, prevista para el domingo, 19 de marzo, tendrá 25,7 kilómetros, con salida desde el Castelo de Sobroso y meta en el Castelo de Soutomaior, atravesando espacios naturales de alto valor ecológico y paisajístico. La organización la plantea como una experiencia para disfrutar en familia, abierta tanto a aficionados como a corredores con experiencia.

El programa se completará con una andaina popular de 8,7 kilómetros el domingo en el entorno del castillo de Soutomaior, una carrera infantil para menores de seis a doce años el sábado, además de talleres de animación y food trucks para atraer también a público no participante.

Las inscripciones serán gratuitas y se abrirán hoy, con plazas limitadas a quinientos participantes para el trail, trescientos para la andaina y doscientos para la carrera infantil.

Luis López subrayó que «este evento es mucho más que una prueba deportiva» y lo vinculó a la puesta en valor de los dos castillos de titularidad provincial, al impulso del turismo de interior y a la estrategia de descentralizar y desestacionalizar la actividad turística, con un modelo sostenible ligado a naturaleza, patrimonio y cultura. También agradeció la colaboración de los concellos de Mondariz y Soutomaior.