Sanxenxo reúne a la élite del arbitraje

Sanxenxo acoge estos días una concentración de trabajo del arbitraje de Primera y Segunda División, en la que participaron 60 colegiados y asistentes. La reunión, enmarcada en el programa de formación del Comité Nacional de Árbitros, combinó durante la jornada sesiones prácticas, evaluaciones físicas y talleres de actualización.

La agenda comenzó por la mañana en el campo de O Revel, donde se realizaron pruebas técnicas y de condición física. Ya por la tarde, el grupo trasladó la actividad al Hotel Carlos I, convertido en sede de las reuniones y del bloque teórico del seminario, centrado en análisis de situaciones de juego y criterios de actuación.

Dentro del programa se incluyó también una visita al Pazo de Quintáns, donde el colectivo fue recibido por el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto. Desde el Concello se agradeció que este encuentro se celebre por primera vez en Galicia y se subrayó la relevancia que supone para el municipio reunir a un grupo vinculado a la máxima categoría. Participaron también directivos de clubes locales.

Louzán y Martín, con directivos de clubes locales. | FDV

En el plano federativo, se puso el foco en la exigencia del arbitraje y en el proceso de renovación del Comité Técnico de Árbitros, con el gallego Fran Soto al frente. También se trasladó un mensaje de apoyo a un colectivo sometido a evaluación constante y con un tramo final de temporada especialmente sensible por los objetivos deportivos en juego.

La intervención final incidió en la proyección internacional del arbitraje español y en la presencia de colegiados en competiciones UEFA, situando a España entre los países que más aportan, junto a Alemania e Italia. Además, se apeló a una mayor comprensión por parte de aficionados y clubes ante la complejidad de las decisiones en el terreno de juego.

La cita en Sanxenxo se enmarca en una semana de trabajo que también contó con presencia de árbitros y asistentes de Segunda División y que incluyó la participación de representantes de clubes locales, invitados por el concejal de Deportes, Marcos Guisasola.