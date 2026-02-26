Cerdedo-Cotobade
Santa María de Sacos celebra las fiestas en honor del Santo Anxo da Garda
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; la teniente de alcalde, Lourdes Ovelleiro, y miembros de la Comisión de Festas presentaron ayer, junto a la capilla de San Lorenzo, el programa festivo de Cádabo, en la parroquia de Santa María de Sacos, en honor del Santo Anxo da Garda y San Lorenzo y que tendrán lugar durante los días 28 de febrero y 1 de marzo.
La programación comenzará el sábado 28 de febrero con misas a las 17.00 y 18.00 horas. Por la tarde habrá pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo, a través del Plan Cultural del Concello, y por la noche se celebrará una gran verbena con las orquestas Olympus y Extra.
El domingo 1 de marzo, a las 10.00 horas, hará su entrada en el pueblo la Banda de Música de Cerdedo. A lo largo de la mañana se celebrarán misas cada hora a partir de las 10.00 horas y, a las 13.00 horas tendrá lugar a misa solemne cantada.
