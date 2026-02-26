Reinserción a través de la cultura en el centro penitenciario

El diputado de Cultura, Jorge Cubela, acompañado por el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez Muíños, visitó ayer el módulo Nelson Mandela del Centro Penitenciario de A Lama, donde la Diputación de Pontevedra y el Consorcio impulsarán el programa «A cultura abre camiños á liberdade». Esta acción busca reforzar la programación cultural dirigida a las personas internas en el centro y consolidar la cultura como herramienta clave de reinserción.

La colaboración de la Diputación en el marco del programa se traduce en la programación de una representación teatral, de la mano de la compañía Malasombra, así como la proyección de la cinta «+Cuñados», de Luis Avilés con guion de Araceli Gonda. Durante la visita, el diputado Jorge Cubela subrayó que «la cultura elimina barreras y genera igualdad, incluso en contextos de privación de libertad». Por eso, continuó, «apostar por la cultura en este espacio es apostar por oportunidades reales de reinserción».

Esta iniciativa, un modelo pionero de preparación para la libertad, nació en 2008 en el Centro Penitenciario de Teixeiro como un programa integral de preparación para la vida en libertad, y se convirtió en un referente en España y Europa. Tras los resultados alcanzados, en 2019 se amplió al centro de A Lama en el módulo Nelson Mandela, un módulo de respeto, orientado íntegramente a la preparación para la vida en libertad, con itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y con un equipo específico de inclusión social.

Noticias relacionadas

La colaboración de la Diputación con el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar permitirá reforzar la cultura en el centro, un espacio que promueve el acceso de las personas internas a actividades culturales en ámbitos como el cine, la música, el teatro, la literatura o las artes plásticas.