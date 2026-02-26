Las obras de humanización del barrio de Mollavao se iniciarán antes del verano

Las obras para transformar Rosalía de Castro y abrir un nuevo enlace de entrada a Mollavao podrían estar en marcha antes del verano, según avanzó ayer el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en una comparecencia en la que anunció un nuevo paso administrativo en uno de los proyectos urbanos más esperados por el vecindario. La actuación, concebida como una intervención «integral», busca aliviar una zona muy tensionada por la concentración de infraestructuras y ganar espacio para peatones y convivencia, con un impacto directo en la calidad de vida del barrio. «Será un antes y un después para Mollavao», celebró Lores.

Se ha abierto la oferta económica y la valoración técnica del proyecto de reforma de Rosalía de Castro y la construcción del nuevo «bypass». La actuación sale con un presupuesto base de licitación de 3.726.621,23 euros y ha despertado un notable interés empresarial, ya que se han presentado seis empresas: E.C. Casas, COVSA, Narom, Marconsa, Civis y Fechi/Moncosa.

La oferta más baja corresponde a E.C. Casas, con 3.163.528,76 euros, mientras que en la evaluación técnica la mejor puntuación fue para COVSA con 23,50 puntos, seguida de Civis Global (22,96) y la propia E.C. Casas (21,82).

El regidor recordó que la intervención permitirá ordenar el tráfico y reequilibrar el espacio público en una zona que, a su juicio, «lo necesita urgentemente». El proyecto contempla la creación de un nuevo enlace transversal de 100 metros en la conocida como ‘parcela de los circos’, con dos carriles y aceras de tres metros, que conectará con la Avenida de Marín mediante dos nuevas glorietas.

La mejora de la conectividad será la puerta de entrada a la segunda gran transformación: la reurbanización de Rosalía de Castro, donde se prevé reducir la calzada a un único carril de salida, ampliar el espacio peatonal y habilitar zonas de coexistencia frente a la Praza de Mollavao y el colegio, reforzando la seguridad y el uso vecinal de un entorno especialmente sensible.

Fernández Lores también quiso subrayar el trabajo institucional para desbloquear la actuación. En este sentido, agradeció expresamente a la senadora Carme da Silva (BNG) las gestiones ante el Gobierno central para resolver el «vía crucis administrativo y político» que, según explicó, mantenía bloqueados los terrenos.

«Estoy encantado como unas castañuelas de ver la luz al final del túnel después de años», confesó Miguel Anxo Fernández Lores.

Con las ofertas ya sobre la mesa y la valoración técnica realizada, el Concello encara ahora la recta final del procedimiento para activar una obra que, de cumplirse los plazos anunciados, podría empezar antes del verano y redefinir la movilidad y el espacio público de Mollavao.

Paseo a Marín

Precisamente ayer, el PP de Pontevedra denunció públicamente el «abandono» del Gobierno central a otra de las actuaciones en esta zona de la ciudad: el proyecto de creación del paseo peatonal entre Pontevedra y Marín, cuyo segundo tramo sigue pendiente de ejecución y que las continuas inundaciones en la zona ponen ahora en peligro.

La senadora y concejala en Pontevedra Pepa Pardo indicó ayer que «el Gobierno de España ha confirmado oficialmente que no dispone de una solución para finalizar el paseo peatonal» en una respuesta escrita en el Senado a una pregunta sobre esta cuestión.

Según el PP, en dicha contestación, «el Ejecutivo admite que no se dispone de una solución que cumpla con los requisitos legales, funcionales, ambientales y económicos» para ejecutar el tramo pendiente de aproximadamente 800 metros, alegando problemas estructurales detectados durante las investigaciones geotécnicas y las frecuentes inundaciones marinas en la carretera PO-11.

La senadora popular ha mostrado su preocupación: «Pontevedra no puede quedarse con una obra inacabada y sin solución encima de la mesa».