La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, y la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, presentaron este jueves la programación de la entidad para el año 2026. La exhibición este verano del verano del óleo «A derradeira leición do Mestre» de Castelao, llegado desde Buenos Aires, marcará un año en el que el Museo vuelve a apostar en sus exposiciones por generar diálogos entre la historia y el contemporáneo, con el ciclo Infiltraciones y las exposiciones Bifrontes y la dedicada a San Sebastián, y difundir el arte gallego del último medio siglo, con muestras monográficas sobre José Freixanes y la pareja formada por Mercedes Ruibal y Agustín Pérez Bellas.

El cuadro pintado en Buenos Aires como homenaje a Alexandre Bóveda tras su asesinato por los sublevados en la guerra civil, a partir de un dibujo del álbum ‘Galicia mártir’ se podrá ver desde el 28 de junio junto con el dibujo original y el manuscrito de «Sempre en Galiza», para explicar su significación para la memoria democrática, y se acompañará de conferencias y mesas redondas que se celebrarán en septiembre. Será una muestra temporal de tres meses.

En 2026 abrirán siete exposiciones en los edificios Castelao y Sarmiento, a las que hay que sumar ‘Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX’, que arrancó la finales de 2025 y se puede visitar hasta el 5 de abril. Es la misma fecha hasta la que estará abierta ‘San Sebastián, corpo de beleza e dor. Unha paixón privada’, la primera muestra en abrir sus puertas este año. La directora del Museo, Ángeles Tilve, destacó que «la programación de exposiciones de 2026 sigue principalmente dos líneas ya consolidadas en nuestra propuesta: el diálogo entre la historia del arte y el contemporáneo y la reivindicación de figuras clave del arte gallega del último medio siglo».

En esta segunda línea se encuadra ‘Arte en parella. Mercedes Ruibal-Agustín Pérez Bellas’, que se inaugurará el 30 de abril. Se trata de un recorrido antológico por más de cien obras desde matrimonio, y también ‘José Freixanes, eternos son os soños. Obra pictórica 2006-2025’, que abrirá en julio para mostrar la obra pictórica que el pontevedrés, recientemente fallecido, desarrolló en sus últimas dos décadas de vida.

Otras propuestas expositivas ahondarán en los vínculos de la creación contemporánea y la historia del arte. El ciclo ‘Infiltracións’ volverá a poner en diálogo artistas actuales con los fondos artísticos y documentales del Museo. Este año será el turno de la asturiana residente en Nueva York Ira Lombardía y del gallego Berio Molina. Y la exposición ‘Bifrontes’ renovará la colaboración anual con la Facultade de Belas Artes. La apuesta por la creación contemporánea se completa con la celebración de la noticia Bienal de Artes Vivas, que se desarrollará del 2 a 12 de julio en el convento de Santa Clara, y con la segunda edición del programa de residencias Novos Valores, en colaboración con Matadero Madrid y la Fundación Walter & Nicole Leblanc de Bruselas.

La programación de este año está condicionada por el hecho de que en el último trimestre se procederá a la reparación del suelo de las salas temporales del edificio Castelao, lo que obligará a cerrarlas a partir de octubre.

El recorrido cronológico por la historia del arte gallega que ofrece el Museo de Pontevedra se completará en 2026 con la instalación en el Claustro del Edificio Sarmiento de las obras de épocas románica y prerrománica. También este año se comenzará el proceso de actualización de las salas de Arqueología.

Uno de los aspectos en los que el Museo de Pontevedra pondrá más énfasis este año es en llegar a todos los públicos, superando las barreras que puedan tener personas con diversidad funcional. En 2026 se pondrá en marcha el programa de inclusión cultural «Empower Parents», dirigido a familias con autismo, y el programa «Museo Singular, Mirada Plural», que acercará las obras del Museo a personas con diversidad funcional de una manera participativa. Continuarán en funcionamiento los proyectos «Acompañarte» y “Esculpindo espazos comúns”, ambos dirigidos a personas con problemas de salud mental.