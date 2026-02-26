Lores confía en que el Gobierno central finalice el paseo a Marín

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, mantiene que el proyecto para completar el paseo entre Pontevedra y Marín sigue teniendo recorrido y confía en que el Gobierno central concrete una salida técnica viable. A su juicio, la respuesta enviada en el Senado ayer miércoles, no cierra la puerta a una alternativa, sino que descarta una opción concreta. «Lo que se dijo es que no se podía poner una pasarela volada sobre la lámina de agua», resume, antes de insistir en que «no veo contradicción ninguna».

Lores sostiene que hace tiempo que se analizan otras posibilidades y que el Concello ha defendido una solución que no invada el agua. «Tenemos el compromiso de estudiar una alternativa», señala. En su planteamiento, esa alternativa pasa por actuar sobre la propia autovía. «Eliminar un carril y meter un carril interior» es una de las ideas que menciona para mantener la capacidad de la vía, junto con la opción de «elevar la autovía o lo que sea necesario» para evitar inundaciones.

Y es que el regidor vincula el debate con este problema recurrente en la PO-11. El objetivo, indica, es que «no se produzcan inundaciones» y recuerda que, aunque este invierno la situación fue «excepcional, ya venía pasando en años anteriores». Por eso insiste en que la respuesta no niega una solución global, sino que expresa un rechazo a la pasarela sobre el agua. «Simplemente no estaban de acuerdo con esa pasarela volada sobre la lámina de agua», recalca.

Aun así, el alcalde admite inquietud por los plazos. «Estoy preocupado por ese tema» y afirma que el Concello ha movido el asunto «a través de nuestros representantes en el Congreso y en el Senado» y mediante las relaciones con el Ministerio. «Estamos a la espera de una respuesta definitiva y está tardando», lamenta, al tiempo que rechaza las críticas que presentan al gobierno local como pasivo.

En la misma línea se expresó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, para quien «lo único sustantivo» del texto del Senado es que «se descartan las soluciones a modo de pasarela sobre el mar». Losada añade que no se trata de una novedad y apela a la normativa al recordar que «la legislación de costas prohíbe taxativamente ocupar la ribera del mar», además de subrayar que las inundaciones «no son infrecuentes».

Losada asegura que el Ejecutivo sigue trabajando para dar una respuesta completa al problema, con un plan que primero aborde las inundaciones y después cierre un diseño definitivo «consensuado» entre Carreteras y Costas.