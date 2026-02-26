Infraestructuras
Impulso a la electrificación en los muelles Reboredo
La Autoridad Portuaria acaba de sacar a licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de instalación eléctrica a buques en los muelles Adolfo Reboredo, en la terminal de contenedores del Puerto de Marín, en los que se acometarán instalaciones OPS y una subestación. La obra está cofinanciada por el programa de fondos europeos FEDER4.
La electrificación de muelles mediante sistemas OPS, es un sistema para suministrar energía a los barcos en puerto y permite a los buques atracados conectarse a la red eléctrica terrestre sin utilizar sus motores diésel auxiliares que se usan actualmente. Esto reduce de forma notable las emisiones a la atmósfera y redunda en la sostenibilidad del tráfico de mercancías por vía marítima. Constituye una medida fundamental para propiciar la transición energética y la descarbonización del transporte marítimo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Luz verde para la mayor intervención arqueológica en el convento de Santa Clara de Pontevedra
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín