Impulso a la electrificación en los muelles Reboredo

La Autoridad Portuaria acaba de sacar a licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de instalación eléctrica a buques en los muelles Adolfo Reboredo, en la terminal de contenedores del Puerto de Marín, en los que se acometarán instalaciones OPS y una subestación. La obra está cofinanciada por el programa de fondos europeos FEDER4.

La electrificación de muelles mediante sistemas OPS, es un sistema para suministrar energía a los barcos en puerto y permite a los buques atracados conectarse a la red eléctrica terrestre sin utilizar sus motores diésel auxiliares que se usan actualmente. Esto reduce de forma notable las emisiones a la atmósfera y redunda en la sostenibilidad del tráfico de mercancías por vía marítima. Constituye una medida fundamental para propiciar la transición energética y la descarbonización del transporte marítimo.