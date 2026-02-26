Los hogares del rural contarán con compostaje individual obligatorio

El Concello de Pontevedra y la empresa concesionaria del servicio de residuos, Prezero, arrancan desde hoy una nueva campaña informativa en las parroquias del rural centrada en el compostaje individual, que deja de ser una experiencia voluntaria para convertirse en obligatoria en todas las viviendas.

La medida se enmarca en el nuevo contrato de gestión de residuos y afecta al conjunto de las quince parroquias rurales. El edil de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, apeló a la colaboración vecinal para que los residuos «dejen de verse como basura» y se transformen en recursos útiles para el entorno. La iniciativa combina visitas casa por casa y un ciclo de charlas. En estas semanas, el personal de educación ambiental de Prezero está realizando un «peinado» del territorio para revisar el uso de los composteros entregados en años anteriores, resolver dudas y planificar un seguimiento continuado.

Paralelamente, desde hoy se celebrarán encuentros en centros culturales y locales sociales para explicar cómo obtener un buen compost y, además, entregar un composter a quien lo solicite en el momento. La primera cita será en Alba-A Devesa hoy a las 19.00 horas. Mañana será el turno de Campañó-Sabarís (18.00) y Campañó (20.00). El calendario continuará el sábado en Alba-Reiriz y Cerponzóns, en Lérez el próximo lunes, y se despedirá en Xeve y Bora los días 6 y 7 de marzo, respectivamente.

Noticias relacionadas

Entre las recomendaciones básicas explican que sí se admiten restos vegetales, frutas, posos de café o papel de cocina, pero indican queno deben depositarse comidas cocinadas, carne, pescado, lácteos, excrementos o productos sanitarios.Se aconseja iniciar con una base de 10 centímetros de material leñoso seco, añadir estructurante y remover para airear y poder controlar el nivel de humedad.