Educación
Grupo Nogar invierte más de dos millones de euros en Paracas
La empresa marinense ha hecho posible una inversión en un nuevo colegio en Perú
R.P.,
GrupoNogar, junto a sus socios a través de la sociedad Terminal Portuario Paracas, ha inaugurado el nuevo colegio de primaria Inicial 205 «Mi Bandera» en la localidad peruana de Paracas tras una inversión superior a los 2,5 millones de dólares, procedentes al 100 % del Fondo Social de la empresa portuaria.
La inauguración contó con la participación de autoridades locales, de los miembros del directorio del Terminal Puerto de Paracas, presidido por Víctor Nogueira García, así como de docentes y alumnos del centro. El centro educativo dará servicio a 130 niños de entre 3 y 5 años, mejorando de forma directa el acceso a una educación de calidad en una de las zonas con mayor necesidad de infraestructuras educativas.
La nueva instalación supone un paso más dentro de la estrategia de responsabilidad social corporativa que GrupoNogar desarrolla en Perú desde hace años, canalizada a través del Fondo Social de Terminal Portuario Paracas. Solo en los últimos ejercicios, este fondo ha permitido invertir cerca de 7 millones de euros en proyectos sociales para el desarrollo local.
