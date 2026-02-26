Las farmacias de la provincia ya cuentan con 62 puntos violeta

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, felicitó al Colegio de Farmacia de la provincia de Pontevedra por haber formalizado ya los primeros 62 puntos violeta en el territorio en el marco del convenio con la Subdelegación del Gobierno, acordado a finales del pasado año, para la extensión de estos espacios informativo en las boticas. En estos espacios seguros las mujeres pueden encontrar información sobre los recursos policiales y asistenciales disponibles ante una situación de violencia sexual o violencia de género.