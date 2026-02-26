Violencia machista
Las farmacias de la provincia ya cuentan con 62 puntos violeta
Pontevedra
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, felicitó al Colegio de Farmacia de la provincia de Pontevedra por haber formalizado ya los primeros 62 puntos violeta en el territorio en el marco del convenio con la Subdelegación del Gobierno, acordado a finales del pasado año, para la extensión de estos espacios informativo en las boticas. En estos espacios seguros las mujeres pueden encontrar información sobre los recursos policiales y asistenciales disponibles ante una situación de violencia sexual o violencia de género.
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Luz verde para la mayor intervención arqueológica en el convento de Santa Clara de Pontevedra
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín