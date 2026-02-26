Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia machista

Las farmacias de la provincia ya cuentan con 62 puntos violeta

Presentación de la red de puntos violeta en Caldas.

Presentación de la red de puntos violeta en Caldas. | FDV

R. P.

Pontevedra

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, felicitó al Colegio de Farmacia de la provincia de Pontevedra por haber formalizado ya los primeros 62 puntos violeta en el territorio en el marco del convenio con la Subdelegación del Gobierno, acordado a finales del pasado año, para la extensión de estos espacios informativo en las boticas. En estos espacios seguros las mujeres pueden encontrar información sobre los recursos policiales y asistenciales disponibles ante una situación de violencia sexual o violencia de género.

