Las excavaciones en el Castro da Cividade, en Cerdedo-Cotobade, da sus primeros frutos

Las excavaciones arqueológicas en el Castro da Cividade, en Cerdedo-Cotobade confirman la importancia de este enclave prehistórico localizado en la parroquia de San Xurxo de Sacos.

Hasta el momentro, las piezas encontradas en las últimas intervenciones son ahora objeto de análisis por el equipo técnico, pero los primeros indicios apuntan ya a la relevancia del yacimiento para comprender mejor el pasado de la zona.

Entre los hallazgos más destacados figura una doa de bronce perteneciente a un colgante, una pieza de notable interés por su tipología y estado de conservación.

Una de las piezas / FdV

Junto a ella apareció la guardia de una espada o puñal, decorada con formas circulares que recuerdan a las presentes en los petroglifos, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre las conexiones culturales y simbólicas de la comunidad que habitó el castro.

Además, fue localizada una moneda romana, actualmente pendiente de datación y de establecer con precisión su acuñamento, que podría aportarinformación determinante sobre los contactos comerciales y la cronología del asentamiento.

Moneda romana / FdV

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, mostró su satisfacción por los resultados obtenidos hasta el momento. “Apostar por excavar y poner en valor el Castro da Cividade era una decisión fundamentada en la convicción de que escondía un potencial extraordinario, y hoy comenzamos a ver confirmadas esas expectativas con hallazgos de enorme significado”, señaló.

Noticias relacionadas

Recientemente, el alcalde acompañó en una visita al yacimiento al conselleiro de Cultura, José López Campos, y al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luís López,, y el Concello anuncia nuevas fases de intervención e investigación con el análisis pormenorizado de las piezas encontradas y con la planificación de otras actuaciones.