El CRA do Toural recibe a profesorado del proyecto estatal «Raíces de futuro»

El Concello de Vilaboa celebró ayer una recepción en la sede del CRA de O Toural para dar la bienvenida al profesorado participante en el Proyecto de Agrupación Escolar «Raíces del Futuro: Patrimonio Natural y Cultural a través de él STEAM», una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que une centros de distintas comunidades autónomas alrededor de la innovación educativa y del aprendizaje conectado con el territorio.

El alcalde, César Poza, acompañado por la directora del CRA de Vilaboa, Conchita Pérez, recibió a los docentes que estos días visitan el municipio en el marco de este intercambio profesional. Participaron en la jornada profesionales de Fuerteventura, Madrid y Cáceres, a los que regalaron una placa del Entroido de Vilaboa y productos de Cabo de Peñas.