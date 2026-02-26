Vilaboa
El CRA do Toural recibe a profesorado del proyecto estatal «Raíces de futuro»
La iniciativa impulsa la innovación educativa en cuatro centros escolares
El Concello de Vilaboa celebró ayer una recepción en la sede del CRA de O Toural para dar la bienvenida al profesorado participante en el Proyecto de Agrupación Escolar «Raíces del Futuro: Patrimonio Natural y Cultural a través de él STEAM», una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que une centros de distintas comunidades autónomas alrededor de la innovación educativa y del aprendizaje conectado con el territorio.
El alcalde, César Poza, acompañado por la directora del CRA de Vilaboa, Conchita Pérez, recibió a los docentes que estos días visitan el municipio en el marco de este intercambio profesional. Participaron en la jornada profesionales de Fuerteventura, Madrid y Cáceres, a los que regalaron una placa del Entroido de Vilaboa y productos de Cabo de Peñas.
