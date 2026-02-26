Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche queda calcinado en Caldas

El vehículo comenzó a arder cuando circulaba por la N-640 y no hubo heridos

El coche calcinado

El coche calcinado / Emerxencias Cuntis

R. P.

Pontevedra

Un turismo ha quedado calcinado prácticamente en su totalidad al comenzar a arder cuando circulaba por la N-640 a la altura de la parroquia de Godos, en Caldas de Reis.

El conductor, que no resultó herido, decidió desviarse a una vía de servicio al ver que el coche comenzaba a echar humo por la zona del motor. Otro conductor acudió en su ayuda con un extintor pero sin poder controlar las llamas.

Ocurrió poco después de las 9.00 horas y acudieron los efectivos de Emerxencias de Cuntis, que sofocaron el incendio, si bien el vehículo presenta notables daños.

