Un coche queda calcinado en Caldas
El vehículo comenzó a arder cuando circulaba por la N-640 y no hubo heridos
R. P.
Pontevedra
Un turismo ha quedado calcinado prácticamente en su totalidad al comenzar a arder cuando circulaba por la N-640 a la altura de la parroquia de Godos, en Caldas de Reis.
El conductor, que no resultó herido, decidió desviarse a una vía de servicio al ver que el coche comenzaba a echar humo por la zona del motor. Otro conductor acudió en su ayuda con un extintor pero sin poder controlar las llamas.
Ocurrió poco después de las 9.00 horas y acudieron los efectivos de Emerxencias de Cuntis, que sofocaron el incendio, si bien el vehículo presenta notables daños.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro
- La vida es una parodia y Pontevedra la celebra a lo grande