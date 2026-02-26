El campus de Pontevedra analiza el impacto de la IA en el arte

La investigación artística basada en la práctica y el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial o el aprendizaje automático centran estos días el trabajo de la red internacional ARTinRARE, financiada por el programa COST de la Unión Europea. El campus de Pontevedra acoge esta segunda asamblea general, que reúne a 53 investigadores de 20 países y pone el foco en cómo estas herramientas están transformando la creación, los métodos de investigación y la gestión de datos en las artes.

La acción, liderada por el Instituto de Investigación en Arte, Diseño y Sociedad (i2ADS) de la Universidade do Porto, cuenta en su comité de gestión con la profesora de la UVigo Holga Méndez, coordinadora del encuentro, que se desarrolla entre la Facultade de Belas Artes y la Vicerreitoría del campus. El proyecto suma más de 200 artistas e investigadores repartidos en distintos grupos de trabajo y se extenderá hasta 2028.

En la apertura participaron, entre otros, Paulo Almeida (Universidade do Porto), coordinador de esta acción COST, la vicerrectora del campus Eva María Lantarón y el decano de Belas Artes Xosé Manuel Buxán. Lantarón subrayó la dificultad y el valor de reunir a expertos de tantos países y destacó el potencial del proyecto para tejer alianzas, en un campus inmerso en la acreditación de su especialización como «campus de la creatividad». Buxán puso el acento en el interés de abordar «una cuestión fundamental» como el alcance de la IA en el ámbito cultural.

El programa incluye la conferencia del artista e investigador Michael Schwab, editor jefe del Journal for Artistic Research, centrada en la «polilocalidad» y en las operaciones de conocimiento que sostienen la investigación artística.

ARTinRARE trabaja en cuatro líneas: adaptación de prácticas ante la IA con un mapeo europeo, «inteligencias colectivas», un marco común de referencia y recomendaciones de políticas para regular el impacto de la IA generativa, el big data y el aprendizaje automático en las industrias creativas. El cierre de las jornadas llegará con una visita guiada a la muestra «San Sebastián, cuerpo de belleza y dolor», expuesta actualmente en el Museo de Pontevedra.