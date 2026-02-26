Ayudas de Acción Comunitaria por más de 125.000 euros

La Diputación dio a conocer en Moraña las líneas de ayudas provinciales de Acción Comunitaria para este 2026 dirigidas

a comunidades de aguas y al tejido asociativo, de las que en años anteriores se beneficiaron once entidades del concello con 125.000 euros y, en el conjunto de la provincia, alrededor de mil colectivos entre los que se distribuyeron 11,5 millones de euros.

El diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, junto con el alcalde de Moraña, Sito Gómez, presentó los recursos y novedades de +Aqua, +Novaqua y Provincia Comunitaria de este año, unas ayudas que se pueden solicitar hasta el 1 de abril y que suman una inversión inicial de 3,2 millones de euros, lo que supone un 20% más que en el 2025.

Las dos líneas de ayudas dirigidas a las comunidades de aguas están dotadas este año con más de 1,8 millones de euros para seguir avanzando en la mejora de la calidad del agua y de sus instalaciones.