Subvenciones
Apuran las ayudas de 100.000 euros para las ediciones en gallego
Las entidades sin ánimo de lucro pueden solicitarlas hasta el próximo martes
H.D.
La Diputación apura los últimos días para que las entidades sin ánimo de lucro soliciten las ayudas provinciales para ediciones, dotadas con 100.000 euros. Se trata de una convocatoria pensada para impulsar trabajos de interés para la provincia, que pongan en valor la cultura gallega. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo martes.
Estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a proyectos en gallego normativo promovidos por entidades sin ánimo de lucro. La convocatoria prevé un máximo de 3.500 euros para publicaciones en papel, 6.000 euros para audiovisuales y 8.000 euros para proyectos mixtos, siempre que la ayuda no supere el 70% del presupuesto.
Los trabajos deberán ser inéditos y de interés municipal, comarcal o provincial. Entre los requisitos, las obras deberán publicarse en 2026 y contar con un mínimo de 50 páginas, salvo los libros infantiles y obras de teatro. La tirada mínima será de 100 ejemplares.
La institución provincial recuerda su trayectoria editorial: desde 1940 asume producción propia y en 1986 creó el Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, que integra la actual Sección de Publicacións. Su labor se centra en editar investigaciones y trabajos sobre la provincia, con especial atención a la historiografía y a estudios vinculados a los municipios y sus tradiciones.
