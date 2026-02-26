Ángel Moldes: «Se consolidan la estabilidad y crecimiento de Poio»

Poio aprobó en el último pleno municipal la liquidación del Presupuesto del año 2025, superando los 22 millones de euros. Unas cuentas que, en palabras del alcalde, «consolidan la eficiencia, estabilidad y crecimiento de Poio, con una gestión rigurosa de los recursos públicos».

El Orzamento inicial del ejercicio era de 14,3 millones de euros, pero la liquidación final superó los 22 millones. En este sentido, el Concello recuerda que cerró el ejercicio con un remanente de tesorería positivo próximo a los 300.000 euros y con un ahorro neto positivo de 937.236 euros. Este dato, según el alcalde, Ángel Moldes, «es especialmente significativo si se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, continuamos reduciendo de modo importante la deuda heredada con las entidades bancarias, avanzando en el objetivo de sanear las cuentas municipales y sin descuidar la atención de los servicios públicos, la bajada de impuestos ni las inversiones históricas, que hacen que Poio esté en su mejor momento».

Entre otras cuestiones, se informó de que desde el gobierno local se habían repartido en 2025 cerca de 300.000 euros en ayudas para colectivos locales, asociaciones culturales, lúdicas, deportivas, de igualdad, servicios sociales y del cuidado del medio ambiente.

La sesión plenaria comenzó con la lectura de declaración institucional del Concello de Poio por el 8M, Día Internacional de la Mujer, con la que se reafirmó el compromiso con la igualdad real.

Rechazo de varias mociones

El grupo municipal socialista de Poio denuncia ayer mismo que el Partido Popular «volvió a votar en contra de los intereses del vecindario en el último pleno, rechazando no solo las mociones socialistas sobre accesibilidad y mantenimiento del espacio público, sino también una moción acompañada de dos enmiendas fundamentales para mejorar la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y agilizar la atención a la dependencia».

«Lo que vimos en el pleno es un gobierno más preocupado por buscar excusas que por aplicar soluciones. Siguen instalados en la celebración de su victoria electoral, pero gobernar no es celebrar: es gestionar. Y después de tres años, el señor Moldes continúa fallándole al vecindario», señalan los socialistas.

Para el PSdeG-PSOE, el resultado del pleno retrata con claridad al ejecutivo local: «frente a propuestas realizables, con plazos y con contenido social, el Partido Popular escogió el bloqueo».

Los socialistas anuncian que continuarán defendiendo iniciativas útiles, orientadas a garantizar derechos, reforzar los servicios públicos y poner fin al abandono que sufre Poio.