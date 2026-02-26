Amplia programación hasta abril y un acto central por el 8M

Sanxenxo conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con una amplia programación que se extiende más allá del 8 de marzo en distintos puntos del municipio. Del 2 al 6 de marzo, a los centros educativos llegará Contacontos pola Igualdade e Diversidade impulsado desde la Concejalía de Educación de Nati Parada.

La periodista y corresponsal de Sanxenxo Alba Moledo Ucha acercará con una charla coloquio la figura de «Mari Luz Morales, a Gran Señora da Prensa». Moledo, que centró su tesis doctoral en Morales, la primera mujer directora de un periódico, obtuvo recientemente en la Universidad Complutense de Madrid una valoración de sobresaliente cum laude por un minucioso trabajo de más de diez años de investigación. En Sanxenxo dará a conocer las claves de su vida e incluso de su vinculación con el municipio.

El acto central conmemorativo será el 8 de marzo en el Auditorio Emilia Pardo Bazán, a las 11.30 horas, y tendrá como protagonistas a los colectivos de mujeres rurales de Sanxenxo, Vilalonga, Portonovo y Dorrón. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Paz Lago, se busca «recoñecer a importante labor que realizan as mulleres destes colectivos e o seu papel fundamental na sociedade». El objetivo es convertir o Día Internacional de la Mujer Trabajadora «nunha celebración do seu día con elas e para elas» con un acto dirigido por la monologuista Arantxa Treus. Para ello, cada colectivo se subirá al escenario para hacer disfrutar a los asistentes de teatro, música, baile y pilates.

La actividad dedicada a la mujer no cesará en Sanxenxo. El 10 de marzo, en el Priorato de Arra, habrá un Obradoiro de Risoterapia. También en marzo y hasta abril, dará comienzo el III Ciclo de Conferencias Muller e Saúde con las siguientes temáticas: Detección y tratamiento de los trastornos de ansiedad, Detección y tratamiento de los trastornos del sueño, Enfrentamiento del proceso del duelo y qué es y qué consecuencias tiene el virus del papiloma humano.