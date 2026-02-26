Actuación para dotar de abastecimiento de agua el CEIP Ardán

El Concello de Marín está acometiendo la conexión de la zona de Ardán en la que se encuentra el CEIP de Ardán a la red de abastecimiento de agua municipal, puesto que esta zona no dispone de este servicio, apoyándose en pozos y traídas vecinales, como es el caso del centro educativo.

Así, las Brigadas de Obras y de Aguas se encargarán de ejecutar este punto de conexión a la red munidicpal, con el que dotar de este servicio de manera inmediata al CEIP Ardán, que especialmente en los meses del verano sufre puntualmente problemas de abastecimiento. Además, con esta obra se abre la posibilidad para ejecutar en el futuro una ampliación de las conexiones a la red el resto de la parroquia.

Noticias relacionadas

La concejala de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, se acercó ayer hasta el lugar de las obras, donde explicó que el centro «cuenta con una importante población escolar y tenemos que poder garantizar al máximo el suministro de agua. Así, lo conectaremos con la llamada tubería litoral que da agua a nuestro concello y al de Bueu».