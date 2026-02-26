El «abandono institucional» del CEIP A Xunqueira I de Pontevedra se debate en el Parlamento

En el CEIP A Xunqueira I de Pontevedra llevan sufriendo desde que comenzó el curso inundaciones en el interior de las instalaciones que están afectando seriamente a la actividad escolar. El caso, del que las familias ya se han hecho eco en numerosas ocasiones, ha llegado incluso al Parlamento gallego.

La diputada socialista Paloma Castro denunció el «abandono institucional» que, a su juicio, padece la comunidad educativa del centro escolar, que arrastra desde hace años un «deterioro progresivo» que afecta a distintas zonas e instalaciones —patio, gimnasio, comedor, cubierta y acceso al pabellón—, pero advirtió de que en los últimos meses la situación «pasó de preocupante a grave, estructural e inaceptable».

Castro situó uno de los puntos de inflexión en el 14 de noviembre, cuando una inundación anegó parte del recinto escolar. La incidencia dejó inutilizados el comedor y el salón de actos durante más de dos meses y obligó, según la diputada, a emplear bombas de achique a diario para retirar el agua acumulada, «evidenciando que existe un problema de drenaje que no fue resuelto». En su intervención, relató que hubo jornadas en las que el nivel del agua «llegaba por encima de los tobillos del alumnado».

Entre las consecuencias, la parlamentaria señaló que el servicio de comedor se presta actualmente en un espacio provisional «sin agua corriente y sin las condiciones adecuadas de seguridad e higiene», una circunstancia que, afirmó, incrementa la preocupación de familias y personal del centro.

A este episodio se sumó un nuevo incidente el 26 de enero, cuando se produjo el colapso de un falso techo en una zona que había sido reformada por la Xunta hace solo dos años. Castro vinculó además las inundaciones a la avería del sistema eléctrico y a la inhabilitación de espacios fundamentales, lo que —según denunció— obligó a suspender las clases de educación física y las actividades extraescolares. También aseguró que se llegó a restringir el acceso del alumnado a determinadas áreas, obligándolo a circular por pasillos en penumbra.

La diputada criticó, asimismo, que la dirección del centro y la ANPA tuviesen que trasladar la situación por escrito e incluso acudir a los medios de comunicación ante la falta de respuesta, en su opinión, por parte del Gobierno gallego.

De hecho, esta misma semana familias de los escolares amenazaron con «solicitar el cambio masivo de nuestros hijos e hijas a otros centros educativos de Pontevedra», tal es su desesperación.

Comienzan los trabajos

En su respuesta a Paloma Castro en el Parlamento, el conselleiro de Eduación, Román Rodríguez, destacó la «agilidad» en la respuesta y la coordinación entre administraciones para reparar los daños derivados de la acumulación de agua registrada en el CEIP A Xunqueira I. Según explicó, el centro se ubica en una parcela inundable, una circunstancia que provoca problemas recurrentes cuando coinciden episodios de fuertes lluvias con la pleamar.

Rodríguez señaló que ya se ha instalado la tubería de drenaje prevista para mejorar la evacuación del agua y precisó que el siguiente paso será conectarla con la red de pluviales del entorno del colegio, «una actuación que corresponde al ámbito de competencia municipal». En este sentido, subrayó la necesidad de completar la intervención para que el sistema funcione de manera efectiva en condiciones meteorológicas adversas.

Román Rodríguez insistió en que las incidencias no guardan relación con el abandono del centro ni con falta de inversión, sino que responden a un fenómeno vinculado a las condiciones naturales de la zona.

Por otra parte, Rodríguez aprovechó su comparecencia para reiterar la demanda de la Xunta al Gobierno central de que impulse un plan nacional orientado a la mejora de las infraestructuras educativas. En este sentido, reprochó al grupo parlamentario del PSdeG-PSOE la «doble moral» con la que, a su juicio, actúa en esta materia.